Украина провела первую встречу с Западом по мирному плану Трампа

Ермак провел первую встречу в Женеве по мирному плану Трампа по Украине
Алевтина Запольская
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак провел первую встречу в Женеве по мирному плану президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией. Сообщение по итогам встречи появилось в Telegram-канале чиновника.

«Украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве», — заявил глава ОП.

Как сообщается, Ермак встретился с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Гюнтером Зауттером. После этого украинская делегация проведет переговоры с представителями США. Глава офиса президента Украины описал настрой как «очень конструктивный» и заявил о планах целого ряда встреч в разных форматах.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на документы раскрыло подробности альтернативного плана ЕС по Украине. Урегулирование всех остальных территориальных вопросов европейцы предлагают начать лишь после прекращения огня.

