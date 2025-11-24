В США заявили о подтверждении Украиной отражения интересов страны в мирном плане

Белый дом: Украина подтвердила, что редакция мирного плана отвечает ее интересам

Украинская делегация на переговорах в Женеве подтвердила, что новая редакция плана по урегулированию конфликта отвечает национальным интересам. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома по итогам швейцарских переговоров.

Украинские представители также заявили, что нынешний проект отражает не только их национальные интересы, но и предусматривает надежные и осуществимые механизмы обеспечения безопасности Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

«Обсуждения показали значительный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов», — сообщает Белый дом.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский может приехать в Вашингтон уже на этой неделе.