Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:40, 24 ноября 2025Интернет и СМИ

Стало известно об изменении 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине

NYT: 28 пунктов плана Трампа по Украине изменились в ходе переговоров в Женеве
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

В ходе переговоров делегаций США и Украины в Швейцарии 28 пунктов мирного плана президента Дональда Трампа изменились. Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на западного чиновника.

«Рабочая версия теперь отличается от версии, опубликованной в четверг [20 ноября] в интернете украинским депутатом», — подчеркнула газета.

Ранее сенатор США от штата Вирджиния, заместитель главы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта «будет воспринят как исторически плохая сделка, сравнимая с уступками Невилла Чемберлена Адольфу Гитлеру перед Второй мировой войной».

До этого издание The Washington Post со ссылкой на документы раскрыло подробности альтернативного плана ЕС по Украине. Урегулирование территориальных вопросов европейцы предлагают начать лишь после прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян

    В США допустили новый визит Зеленского в Вашингтон при одном условии

    В Женеве закончились переговоры по мирному плану Трампа

    Трамп сравнил себя с императором

    Названа мешающая ЕС закончить конфликт на Украине «странная фантазия» о России

    Стало известно об изменении 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине

    Пушилин рассказал о «накаленной» ситуации в Димитрове и Красноармейске

    Капелло отреагировал на смерть Симоняна

    Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Донецке

    Медведь напал на группу школьников и учителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости