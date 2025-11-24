Стало известно об изменении 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине

NYT: 28 пунктов плана Трампа по Украине изменились в ходе переговоров в Женеве

В ходе переговоров делегаций США и Украины в Швейцарии 28 пунктов мирного плана президента Дональда Трампа изменились. Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на западного чиновника.

«Рабочая версия теперь отличается от версии, опубликованной в четверг [20 ноября] в интернете украинским депутатом», — подчеркнула газета.

Ранее сенатор США от штата Вирджиния, заместитель главы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта «будет воспринят как исторически плохая сделка, сравнимая с уступками Невилла Чемберлена Адольфу Гитлеру перед Второй мировой войной».

До этого издание The Washington Post со ссылкой на документы раскрыло подробности альтернативного плана ЕС по Украине. Урегулирование территориальных вопросов европейцы предлагают начать лишь после прекращения огня.