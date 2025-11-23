ЕС подготовил альтернативный мирный план по Украине. Какие требования в нем прописаны?

Telegraph обнародовал полный текст плана ЕС по урегулированию кризиса на Украине

Британская газета The Telegraph обнародовала полный текст альтернативного мирного плана по Украине, который подготовили лидеры стран Евросоюза (ЕС) в ответ на предложения президента США Дональда Трампа. Он включает 24 позиции с требованиями.

В проекте документа прописано, что для урегулирования кризиса должны быть созданы меры для надежного мира и безопасности после завершения конфликта. Москва и Киев обязуются соблюдать режим прекращения огня в море и на суше.

Кроме того, Россия и Украина должны будут начать переговоры об участии третьих стран в мониторинге обстановки в зоне конфликта. За соблюдением прекращения огня начнут следить в основном дистанционными методами (спутники, беспилотники) союзники Киева под руководством американской стороны.

В тексте говорится о создании механизма для отчетности о возможных нарушениях режима прекращения огня и для предложения мер по исправлению ситуации.

ЕС также требует, чтобы РФ передала Украине всех «перемещенных» детей и чтобы стороны обменяли военнопленных в формате «все на всех». Предусмотрено и освобождение Россией всех гражданских, содержащихся под стражей.

Переговоры о территориях проведут в соответствии с текущей линией боевого соприкосновения

Отмечается, что стороны будут достигать договоренностей по линии боевого соприкосновения, которая есть сейчас. Но это сделают лишь после того, как прекратится огонь.

Как только территориальные вопросы будут согласованы, Россия и Украина обязаны не менять их силой The Telegraph

Европейские лидеры также настаивают на признании суверенитета Украины и непринуждении страны к соблюдению нейтралитета.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на свои источники, писал, что, согласно мирному плану ЕС по Украине, обсуждение с Россией обмена территориями возможно только после заключения перемирия. Киев и союзники в Европе также хотят отказаться от уступок в вопросе территорий, которые еще не контролируют Вооруженными силами РФ.

Как было прописано в одном из документов, подготовленных американской стороной в рамках урегулирования конфликта, ЕС также предлагает предоставить Киеву гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 Устава НАТО. Это будет означать, что на территории страны можно будет разместить силы государств-союзников.

Также документом предусмотрено, что Вооруженные силы Украины не будут ограничены, как и оборонная промышленность страны. При этом она должна оставаться безъядерной и соблюдать ДНЯО.

Европейские страны предложили включить Украину в ЕС

Украина может стать частью Европейского союза, но ее участие в НАТО будет возможно лишь после того, как все члены альянса дадут на это согласие. В ЕС обещают, что Киев получит финансовую компенсацию, «в том числе за счет российских активов».

Что касается санкционного давления на Россию, согласно плану, его начнут постепенно смягчать. Но это произойдет не раньше, чем будет достигнут устойчивый мир, а в случае нарушения мирного договора ограничения могут возобновить.

Кроме того, Европа согласилась с планом Трампа в вопросе возвращения России в «Большую восьмерку» (G8), пишет Reuters.

Россия постепенно будет реинтегрирована в глобальную экономику Reuters

США давят на Киев, чтобы как можно скорее принять план Трампа

США ранее согласились обсудить с Киевом возможные изменения в свой план по мирному урегулированию конфликта. Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече в Женеве американская и украинская делегации работают над тем, чтобы скорректировать мирный план по Украине и достичь того, чтобы лидеры двух стран одобрили документ.

Однако агентство Bloomberg утверждает, что официальные лица США, встретившиеся с украинской стороной в Женеве, давят на Киев, чтобы как можно скорее принять американский мирный план, состоящий из 28 пунктов. Штаты также попросили засвидетельствовать, что Украина добавила свои предложения в документ после того, как появились сообщения, что Москва «внесла значительный вклад» в разработку плана.

Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал мирный план Трампа по Украине. Он сказал, что документ может стать основой окончательного урегулирования конфликта.

Американскую инициативу высоко оценил премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, план Трампа является отправной точкой для дальнейших переговоров о завершении боевых действий.

Мирный план США, обнародованный 20 ноября, предусматривает в том числе отказ Киева от НАТО, а также признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.