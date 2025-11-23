Раскрыта позиция Украины и Европы по обмену территориями

Bloomberg: По плану Европы для обсуждения обмена территориями нужно перемирие

Альтернативный план лидеров Европы и Киева по урегулированию конфликта на Украине предполагает, что обсуждение с Россией обмена территориями возможно только после перемирия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Украина и ее европейские союзники будут настаивать на том, что переговоры с Россией о любых территориальных обменах могут состояться только после прекращения войны вдоль нынешней линии соприкосновения», — говорится в материале.

Отмечается, что США должны предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные статье о коллективной обороне Североатлантического договора. План будет представлен представителям США сегодня в Женеве. Альтернативное предложение предусматривает отказ от уступок территорий, которые еще не контролирует Россия.

Ранее стало известно, что в европейском плане по урегулированию конфликта на Украине не предусматривается ограничение численности украинской армии до 600 тысяч человек. Европейцы считают, что план США вынуждает Украину пойти на уступки, которые давно считались неприемлемыми для страны.