Раскрыты подробности альтернативного плана ЕС по Украине

WP: Лидеры ЕС в альтернативном плане предложили не ограничивать численность ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) в своем альтернативном плане по урегулированию конфликта на Украине предложили не ограничивать численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 600 тысяч человек. Об этом сообщило The Washington Post (WP) со ссылкой на документы.

«План вынуждает Украину пойти на уступки, которые давно считались неприемлемыми для страны, включая передачу территорий России и значительное сокращение численности украинской армии. Он также исключает присутствие любых войск НАТО на украинской территории», — говорится в материале.

По данным издания, в европейском плане подчеркивается, что Украина должна вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и Каховской гидроэлектростанцией (КГЭС), а также получить возможность беспрепятственного прохода по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой, которая находится под контролем ВС РФ с 2022 года. Урегулирование всех остальных территориальных вопросов европейцы предлагают начать лишь после прекращения огня.

Ранее стало известно, что институты ЕС будут представлены на переговорах в Женеве по Украине не лидерами, а вторыми лицами, которые являются «серыми кардиналами». Уточняется, что именно они реально формируют европейскую повестку в Брюсселе.

