Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:55, 23 ноября 2025Мир

В ЕС рассказали о «серых кардиналах» Брюсселя на переговорах по Украине

ЕС: Брюссель отправил на переговоры в Женеве серых кардиналов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСаммит G20

Фото: Mike Segar / Reuters

Институты Евросоюза (ЕС) будут представлены на переговорах в Женеве по Украине не лидерами, а вторыми лицами, которые являются «серыми кардиналами» и реально формируют европейскую повестку в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник в Брюсселе.

В переговорах примут участие замгенсека по политическим вопросам внешнеполитической службы ЕС Олоф Скоог и глава кабинета председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт. Также во встрече ожидается участие помощника главы Евросовета Педро Лурти.

Материалы по теме:
«Быстро, жестко и с удовольствием» Трамп грозит начать войну сразу с двумя странами. Почему он больше не хочет быть миротворцем?
«Быстро, жестко и с удовольствием»Трамп грозит начать войну сразу с двумя странами. Почему он больше не хочет быть миротворцем?
14 ноября 2025
«Мир вступает в эпоху парадоксов» С чего начался конфликт на Украине и почему Китай оказался ближе к Западу, чем Россия?
«Мир вступает в эпоху парадоксов»С чего начался конфликт на Украине и почему Китай оказался ближе к Западу, чем Россия?
19 ноября 2025

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и главный евродипломат Кая Каллас в настоящее время находятся в Южно-Африканской Республике (ЮАР) на саммите «Большой двадцатки» (G20), откуда должны направиться в Анголу, где в понедельник состоится саммит ЕС — Африканский союз.

В Женеве состоится встреча украинской делегации с американцами для обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа. Переговоры запланированы на воскресенье, 23 ноября. В настоящее время там уже находятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и украинская делегация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности альтернативного плана ЕС по Украине

    В России отреагировали на сообщение о передаче Tomahawk Украине в рамках плана Трампа

    От бывшего ведущего Первого канала потребовали вернуть долги под угрозой ареста

    В Минобороны сообщили о 10 сбитых над российскими регионами беспилотниках

    Стало известно о ситуации на Белгородском водохранилище после атак ВСУ

    Безруков ответил на обвинения в неуважении к узбекскому народу

    В российском городе открыли пляжный сезон под снегом и удивили горожан

    Гладков прокомментировал слухи о своей причастности к бизнесу

    В ЕС рассказали о «серых кардиналах» Брюсселя на переговорах по Украине

    Акинфеев высказался о тяжелой болезни бывшего футболиста сборной Алдонина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости