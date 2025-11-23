В ЕС рассказали о «серых кардиналах» Брюсселя на переговорах по Украине

Институты Евросоюза (ЕС) будут представлены на переговорах в Женеве по Украине не лидерами, а вторыми лицами, которые являются «серыми кардиналами» и реально формируют европейскую повестку в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник в Брюсселе.

В переговорах примут участие замгенсека по политическим вопросам внешнеполитической службы ЕС Олоф Скоог и глава кабинета председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт. Также во встрече ожидается участие помощника главы Евросовета Педро Лурти.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и главный евродипломат Кая Каллас в настоящее время находятся в Южно-Африканской Республике (ЮАР) на саммите «Большой двадцатки» (G20), откуда должны направиться в Анголу, где в понедельник состоится саммит ЕС — Африканский союз.

В Женеве состоится встреча украинской делегации с американцами для обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа. Переговоры запланированы на воскресенье, 23 ноября. В настоящее время там уже находятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и украинская делегация.