Премьер Чехии высказался по поводу плана США по Украине

Премьер Чехии: План США по Украине — отправная точка для дальнейших переговоров

Уходящий в отставку премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о том, что план Соединенных Штатов по Украине является отправной точкой для дальнейших переговоров о завершении конфликта, пишет ТАСС.

«Я рад, что на столе лежит план, который я воспринимаю как отправную точку для дальнейших переговоров. В интересах всех, чтобы боевые действия на Украине прекратились», — добавил Фиала.

С таким заявлением он выступил перед вылетом в Анголу, где примет участие в саммите Евросоюза и Африканского союза. На мероприятии обсудят в том числе урегулирование ситуации на Украине.

Фиала отметил, что поддерживает Украину, а реализация плана США, по его мнению, возможна лишь при полном согласии Киева.

Ранее находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сравнил план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с серебряной пулей для вампиров.