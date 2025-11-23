В Раде сравнили план Трампа по Украине с серебряной пулей

План президента США Дональда Трампа из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине напоминает серебряную пулю для вампиров. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Появление плана из 28 пунктов по завершению войны на Украине стало чем-то вроде серебряной пули для вампиров. Трупоеды, требующие продолжения войны, полезли изо всех щелей», — сравнил Дубинский.

По его словам, Европа и другие сторонники продолжения боевых действий не думают об Украине, их целью является удержание России в «ловушке».

Не так давно администрация лидера США представила новую версию мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Проект содержит 28 пунктов. В нем, в частности, говорится об отказе Киева от вступления в НАТО, о признании за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.