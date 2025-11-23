Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:12, 23 ноября 2025Мир

Появился полный текст мирного плана по Украине от ЕС

The Telegraph обнародовала полный текст мирного плана по Украине от ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Emma Farge / Reuters

Появился полный текст плана Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине. Его публикует британская газета The Telegraph.

Подобный «мирный план» по Украине был подготовлен в ответ на предложение президента США Дональда Трампа. В нем прописаны 24 позиции с требованиями.

В тексте сказано, что после окончания конфликта должны быть созданы меры для надежного мира и безопасности. Россия и Украины будут обязаны соблюдать прекращение огня во всех сферах, в том числе в небе и на море.

Москва и Киев обязаны начать переговоры касательно участия третьих стран в мониторинге обстановки, уточняется в сообщении. Помимо этого, следить за режимом прекращения огня будут союзники Украины под началом США. Все это должно быть, как отмечается, в дистанционном формате, однако страны имеют право для этих целей использовать и БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появился полный текст мирного плана по Украине от ЕС

    Зеленский раскрыл детали переговоров с Францией в Женеве

    В Минобороны РФ заявили о последних резервах выдыхающихся под Красноармейском ВСУ

    План Украины и Европы по обмену территориями оценили

    «Динамо» одержало разгромную победу после ухода Карпина

    Зеленского заподозрили в страхе афишировать свою позицию по мирному плану США

    Фанаты Дженнифер Лопес поставили на место хейтера ее откровенных нарядов

    Глава Минфина США назвал провальными европейские санкции против России

    Музыкантов группы «Стоптайм» отпустили из-под стражи

    Высокопоставленный украинский чиновник завел страницу в соцсети из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости