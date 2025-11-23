Появился полный текст мирного плана по Украине от ЕС

The Telegraph обнародовала полный текст мирного плана по Украине от ЕС

Появился полный текст плана Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине. Его публикует британская газета The Telegraph.

Подобный «мирный план» по Украине был подготовлен в ответ на предложение президента США Дональда Трампа. В нем прописаны 24 позиции с требованиями.

В тексте сказано, что после окончания конфликта должны быть созданы меры для надежного мира и безопасности. Россия и Украины будут обязаны соблюдать прекращение огня во всех сферах, в том числе в небе и на море.

Москва и Киев обязаны начать переговоры касательно участия третьих стран в мониторинге обстановки, уточняется в сообщении. Помимо этого, следить за режимом прекращения огня будут союзники Украины под началом США. Все это должно быть, как отмечается, в дистанционном формате, однако страны имеют право для этих целей использовать и БПЛА.