Зеленский осудил продвигающих российскую позицию на Западе «субъектов из Украины»

Зеленский: Люди с украинским паспортом начали продвигать на Западе позицию РФ

Некие «субъекты из Украины» начали продвигать российскую позицию на Западе. Об этом заявил глава республики Владимир Зеленский в вечернем обращении, в котором рассказывал о ходе переговоров по мирному плану с американской делегацией в Женеве.

О каких людях идет речь, украинский лидер не уточнил. По его словам, службы разведки иностранных государств-партнеров страны выяснили, что неназванные граждане республики начали продвигать в западные страны позицию, отличную от официальной.

«Это точно не помогает. Есть наша государственная позиция, есть украинское достоинство, двигаться нужно так, чтобы его усиливать, а не подрывать. С украинским паспортом нужно чувствовать ответственность за Украину», — сказал Зеленский, понадеявшись, что эта информация дойдет до тех, кто к этому причастен.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский может приехать в Вашингтон с новым визитом на этой неделе. Поездка состоится при одном условии — если переговоры по мирному плану в Женеве пройдут успешно.