03:28, 24 ноября 2025

В Белом доме оценили встречу делегаций в Женеве

В Белом доме заявили, что делегации провели продуктивную встречу в Женеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Zoonar.com/Dalibor Brlek / Global Look Press

Американские представители в Женеве провели продолжительную и продуктивную встречу с делегацией Украины. С таким заявлением выступил Белый дом.

«Сегодня госсекретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф, Джаред Кушнер и министр Дрисколл провели обширную и продуктивную встречу с украинской делегацией для рассмотрения последних проектов соглашений, находящихся в стадии обсуждения», — говорится в сообщении.

Разговор был откровенным, детальным и проходил в духе партнерских отношений, заверили в Белом доме.

Ранее американские СМИ сообщили, что главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, а также зять президента США Джаред Кушнер приняли участие в переговорах в Женеве по мирному урегулированию на Украине.

В свою очередь, украинские СМИ написали, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сломал ручку от «градуса» напряжения на переговорах с американской делегацией в Женеве.

