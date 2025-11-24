Мир
Зятя Трампа заметили на переговорах в Женеве

CNN: Зятя Трампа заметили на переговорах в Женеве по мирному плану для Украины
Джаред Кушнер

Джаред Кушнер. Фото: L.Urman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, а также зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер приняли участие в переговорах в Женеве по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщила телекомпания CNN.

До этого стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сломал ручку от «градуса» напряжения на переговорах с американской делегацией в Женеве.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на документы раскрыло подробности альтернативного плана ЕС по Украине. Урегулирование территориальных вопросов европейцы предлагают начать лишь после прекращения огня.

