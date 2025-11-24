Киев заявил, что мирный план Трампа переписали. Его могли сократить сразу на девять пунктов

FT: Число пунктов мирного плана Трампа по Украине сократилось до 19

Мирного плана из 28 пунктов, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа, больше нет. По словам советника главы офиса президента Украины Александра Бевза, документ был полностью переработан.

По его словам, часть пунктов плана была исключена, а часть изменена. Ни одно замечание Киева не осталось без внимания.

В свою очередь источники Financial Times уточнили, что теперь план содержит 19 пунктов.

Cоветник главы офиса президента (ОП) Украины Александр Бевз Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Собеседники Bloomberg рассказали агентству, что из мирного плана Трампа исключили пункт об использовании замороженных российских активов. Предполагалось, что в Фонд восстановления Украины направят 100 миллиардов долларов, при этом США получат 50 процентов прибыли, а остальные средства направят на реализацию американо-российских проектов.

Тем не менее публично о том, что план сильно изменен, заявили только представители делегации Украины. Вашингтон этого пока не подтверждал.

Киев обозначил красные линии в переговорах

Мирный план США был представлен Киеву 20 ноября. Среди первичных условий — отказ Киева от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Однако отказ от территории, а также сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются красными линиями для Киева, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Кроме того, отметил он, членство Украины в Евросоюзе (ЕС) и НАТО должно быть элементом гарантий безопасности для Киева и любого мирного плана.

В России считают, что красные линии Киева — вопрос обсуждаемый. Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа подчеркнул, что в первую очередь Москва будет настаивать на решении задач, касающихся причин возникновения конфликта, и только они будут являться теми ориентирами, на которые надо рассчитывать всем.

В Кремле положения мирного плана США назвали приемлемыми

Многие положения мирного плана США, которые Трамп и президент России Владимир Путин обсуждали на Аляске, приемлемы для России. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Он отметил, что Москва видела и европейский мирный план по Украине, однако он не подходит России. По словам Ушакова, сейчас «гуляет» много различных вариантов урегулирования конфликта на Украине, помимо плана США, который получила Москва.

При этом Ушаков подчеркнул, что проект плана по Украине будет модифицироваться и перерабатываться Россией, Украиной, США, Европой. Он отметил, что обсуждение плана с российской стороной пока никто не вел. Москва ознакомлена с одним из вариантов мирного плана Вашингтона, но конкретных переговоров по нему не было.