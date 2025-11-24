«Обрезаем все». США пригрозили Украине остановкой военной помощи. Пойдет ли Трамп на этот шаг?

WP: США всерьез рассматривают приостановку военной помощи Украине

Администрация президента США Дональда Трампа всерьез рассматривает приостановку военной помощи Украине, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, представители Белого дома обозначили Украине возможность такого сценария в ходе переговоров в Женеве 23 ноября. Как рассказал источник WP, делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио «ясно дала понять» намерения утвердить до 27 ноября окончательный вариант мирного плана, предложенного спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Контейнеры с военной помощью США Украине, аэропорт Борисполь, 13 февраля 2022 года Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

Новый представитель Трампа по Украине первым озвучил намерение

Как пишет «РБК-Украина» со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, впервые планы приостановить военную помощь Киеву прозвучали в ходе визита 19 ноября делегации американских военных во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом. Собеседники издания пожаловались на «жесткую риторику» делегации, однако отметили последующее смягчение тона Вашингтона.

К нам приехали с ультиматумом: если до 27 ноября вы не поддержите этот план — дальше, пожалуйста, сами с европейцами, мы все остановим — и поставки оружия, и разведданные. Обрезаем все анонимный высокопоставленный украинский чиновник в разговоре с изданием «РБК-Украина»

Как сообщается, делегация во главе с Дрисколлом озвучила украинскому руководству критические оценки ситуации на фронте и продвижения Вооруженных сил России. По мнению американских военных, Украина может полностью потерять всю территорию Донбасса в течение года.

Они считают, что следующие месяцы для нас будут критическими. (...) А если они нам все обрежут — то это может произойти еще быстрее анонимный высокопоставленный украинский чиновник в разговоре с изданием «РБК-Украина»

22 ноября издание The Guardian назвало Дрисколла — друга и одноклассника вице-президента США Джея Ди Вэнса — новым спецпредставителем Трампа по Украине. При этом сообщается, что официальной информации о его назначении на эту должность на данный момент нет, а формально пост продолжает занимать Кит Келлог.

Чего может лишиться Киев?

Как заявил украинский чиновник в комментарии ABC, помощь США Украине на данном этапе состоит из следующих компонентов:

поставки средств противовоздушной обороны, в частности, комплектующих и ракет для ЗРК Patriot;

обмен разведывательными данными;

другие обязательства, связанные с поставками оружия и поддержкой со стороны США, в частности, продажа оружия странам НАТО для последующих поставок ВСУ

Обозреватель The Financial Times (FT) Гидеон Рахман также отмечает влияние американских разведданных на планирование боевых действий ВСУ и организацию ударов по территории России. По его словам, высокопоставленные военные США отмечают в частных разговорах последние несколько месяцев критическую нехватку личного состава на фронте и растущий уровень дезертирств. Журналист подчеркнул, что объем военной помощи США после вступления Трампа в должность уже сократился в сравнении с периодом бывшего президента Джо Байдена.

Полное прекращение американской помощи поставило бы Украину в безрадостное и опасное положение. (...) Украина уже с трудом сдерживает наступление России Гидеон Рахман журналист The Financial Times

Близкие к администрации Трампа сторонники плана Уиткоффа указывают на ухудшающееся положение ВСУ на фронте и планы Вашингтона по предоставлению гарантий безопасности. В частности, отвечавший за Украину бывший чиновник министерства обороны США Дэн Колдуэлл заявил в комментарии WP о бесполезности надежд на эффект антироссийских санкций и призвал Киев рассмотреть «некоторые реалистичные предложения», выдвигаемые официальными лицами США.

Люди, пытающиеся сорвать это соглашение, просто хотят, чтобы война продолжалась. Существует устойчивое заблуждение, что у Соединенных Штатов есть огромный запас боеприпасов, который мы можем сбросить Украине Дэн Колдуэлл бывший чиновник министерства обороны США

Министр армии США Дэн Дрисколл Фото: Karl DeBlaker / AP

Остановка военной помощи станет третьей за год для Украины

4 марта США приостановили поставки военной помощи Украине после соответствующего распоряжения Трампа. Американский лидер принял решение по итогам публичной перепалки с Владимиром Зеленским 28 февраля.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп, Белый дом, 18 августа 2025 года Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

В начале июля несколько ведущих американских СМИ сообщили о приостановке военной помощи Украине по инициативе главы политического отдела Минобороны США Элбриджа Колби под предлогом нехватки боеприпасов для американских военных. По данным Politico, это сообщение «застало врасплох» не только Киев, но и большинство членов Конгресса и даже чиновников Госдепартамента. Однако после телефонного разговора Трампа и Зеленского 8 июля поставки были возобновлены: Белый дом согласился передать 10 ракет для ЗРК Patriot.

В настоящий момент США делают упор на поставки вооружения странами НАТО в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных требований Украины») — план был утвержден 14 июля решением Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Инициатива была придумана в качестве ответа альянса на требование Трампа осуществлять военную помощь Украине через закупки американского оружия.

23 ноября Трамп заявил об «огромных продажах» НАТО для последующих поставок Украине. Он также пожаловался, что власти Украины не выразили никакой благодарности за усилия по урегулированию конфликта с Россией.