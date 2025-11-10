«Мы остановимся, а Россия нет». США прекратили поставки оружия для Украины. Почему это произошло и когда они могут возобновиться?

Axios: Шатдаун в США прекратил поставки вооружений союзникам по НАТО

США приостановили поставки оружия своим союзникам по НАТО, которое они затем передают для Украины, в связи с продолжающимся шатдауном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на данные Государственного департамента.

«По оценкам Государственного департамента, предоставленным Axios, экспорт американского оружия на сумму более 5 миллиардов долларов для поддержки союзников по НАТО и Украины был задержан из-за приостановки работы правительства», — отмечается в материале издания.

На самом деле это наносит большой вред как нашим союзникам и партнерам, так и американской промышленности, затрудняя доставку многих из этих критически важных вооружений за рубеж источник из Госдепа США на условиях анонимности порталу Axios

В частности, известно, что приостановка коснулась управляемой ракеты класса «воздух—воздух» средней дальности AMRAAM, боевых систем Aegis и американской системы залпового огня HIMARS.

Уточняется, что эти вооружения не получили Польша, Дания и Хорватия, которые после покупки должны были передать их Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Фото: Anna Rose Layden / Getty Images

Почему США приостановили помощь Украине?

Главной причиной остановки помощи Украине стал продолжающийся в США шатдаун.

Что такое шатдаун? Новый финансовый год в США стартовал без согласованного Конгрессом бюджета. Партии не смогли согласовать вопросы финансирования, что привело к приостановке работы правительства, за исключением выполнения основных функций. В связи с этим 1 октября в стране начался шатдаун (shutdown, в переводе с английского — остановка, отключение, закрытие). Этот процесс применительно к правительству США означает отсутствие согласованного бюджета на следующий финансовый год и, как следствие, прекращение работы некоторых государственных учреждений. Шатдаун не ведет к немедленному закрытию правительства — у каких-то ведомств и отделов еще имеются неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени. Проблемы с финансированием возникают 22-й раз за всю историю страны и уже 4-й — при президенте Дональде Трампе. Во время второго срока он уже сталкивался с угрозой шатдауна, но тогда этого удалось избежать.

Администрация Трампа не в первый раз сталкивается с этой проблемой. За оба его президентских срока в США случилось четыре шатдауна. Текущий стал самым продолжительным в американской истории.

Однако поток оружия Киеву прекратился не из-за отсутствия денег, а невозможности их выплатить чиновникам. Согласно Закону о контроле за экспортом вооружений, Конгресс должен рассматривать все дела об их продаже. Многие сотрудники Госдепа, кто информировал и помогал парламентариям рассматривать контракты, ушли в неоплачиваемый отпуск.

Как отмечают авторы материала, кризис поставок вооружений пугает многих влиятельных политиков, особенно на фоне украинского конфликта.

Мы остановимся, а Россия и Китай нет. Они не прекращают работу по подрыву позиций США, наших партнеров и союзников, становятся более эффективными, в то время как наша промышленная база страдает, а потребности наших союзников остаются неудовлетворенными Джеймс Риш сенатор от штата Айдахо

Американская система Aegis. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Кризис с поставками оружия ВСУ может повториться

10 ноября Сенат Конгресса США одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун и возобновить работу правительства. Это предполагает, что в скором времени поставки оружия ВСУ могут возобновиться.

Хотя демократы и республиканцы достигли в Сенате компромисса по финансированию правительства, его нужно окончательно утвердить на завершающем голосовании. После этого он уйдет в Палату представителей, где его могут заблокировать конгрессмены. Также неясно, подпишет ли закон Трамп.

Не исключено, что этот кризис может повториться — финансирование правительства продолжится лишь до 30 января, после чего вновь встанет вопрос о выделении средств

Глава Пентагона признал слишком медленными поставки оружия

9 ноября глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США слишком медленно поставляют оружие союзникам и партнерам.

В частности, руководитель военного ведомства отметил, что промышленная база США неэффективна в своевременном выполнении заказов, и пригрозил, что Вашингтон резко увеличит инвестиции в оборону.

«Цель проста: трансформировать всю систему закупок для работы в условиях военного времени, чтобы быстро ускорить развертывание возможностей и сосредоточиться на результатах», — отметил Хегсет.

Президент Трамп заключает одну сделку за другой, чтобы обеспечить американских производителей живыми деньгами. Но наши процессы слишком медленные Пит Хегсет глава Пентагона

Фото: Hannah Beier / Getty Images

США до сих пор не определились с дальнейшими поставками Киеву

Помимо приостановки поставок оружия, Вашингтон до сих пор не определился с отправкой дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ).

1 ноября стало известно, что Пентагон одобрил поставку. При этом в Минобороны указали, что окончательное решение о передаче остается за президентом США.

Однако 3 ноября Трамп заявил, что не рассматривает вопрос о ракетах Tomahawk. «Нет, на самом деле нет», — ответил хозяин Белого дома на соответствующий вопрос, уточнив, что он может изменить свою позицию, но «в данный момент не делает этого».

Тем не менее не исключено, что Украина могла получить эти вооружения в обход Трампа. Как отмечал ранее в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, страны Европы давно могли передать Украине ракеты Tomahawk без ведома Белого дома.

Трамп пока не намерен давать Tomahawk [Киеву]. Но я склоняюсь к мысли, что эти ракеты уже переданы Украине из Европы в обход позиции американцев Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

По его мнению, таким образом европейские страны подставляют главу Белого дома относительно его взаимоотношений с президентом России Владимиром Путиным. Матвийчук также объяснил, что ВСУ в настоящее время не используют Tomahawk, так как обслуживать ракеты должны представители Соединенных Штатов из-за секретной информации о системе управления.