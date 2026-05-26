В причастности к «похоронному делу» заподозрили экс-замгубернатора российского региона

Экс-замглавы Вологодской области Иноземцева задержали по «похоронному делу»

Экс-замгубернатора Вологодской области Ивана Иноземцева задержали по подозрению в причастности к «похоронному делу». Об этом сообщает Baza.

По данным источника, Иноземцев курировал деятельность похоронных служб, однако спустя полгода работы уволился по собственному желанию. В поле зрения правоохранителей он попал после того, как те заподозрили его в причастности к «похоронному делу» — по версии следствия, с 2021 года диспетчеры службы «112» передавали информацию об умерших 31-летнему ритуальщику Сергею Толстикову. Тот за смену платил от одной до трех тысяч рублей.

В 2025 году Иноземцева задерживали полицейские за драку в Петербурге с бизнесменом из Пскова. Тогда обоих мужчин привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

