Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:30, 26 мая 2026Силовые структуры

В причастности к «похоронному делу» заподозрили экс-замгубернатора российского региона

Экс-замглавы Вологодской области Иноземцева задержали по «похоронному делу»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Правительство Вологодской области

Экс-замгубернатора Вологодской области Ивана Иноземцева задержали по подозрению в причастности к «похоронному делу». Об этом сообщает Baza.

По данным источника, Иноземцев курировал деятельность похоронных служб, однако спустя полгода работы уволился по собственному желанию. В поле зрения правоохранителей он попал после того, как те заподозрили его в причастности к «похоронному делу» — по версии следствия, с 2021 года диспетчеры службы «112» передавали информацию об умерших 31-летнему ритуальщику Сергею Толстикову. Тот за смену платил от одной до трех тысяч рублей.

В 2025 году Иноземцева задерживали полицейские за драку в Петербурге с бизнесменом из Пскова. Тогда обоих мужчин привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что Савеловский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии строгого режима бывшего первого замначальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Врач раскрыла главный симптом инсульта глаза

    Раскрыт возможный мотив студента для расправы над отцом в Липецкой области

    Шойгу оценил эффективность размещения «Орешника» в Белоруссии

    Появились подробности задержания митрополита Илариона в Чехии

    В РФ появится самая крутая версия флагмана Voyah

    Россиянка истязала малолетнюю дочь и жила с ней у собутыльников или в подъездах

    Юлия Ковальчук вышла на публику в наряде Вячеслава Зайцева

    В Белоруссии обвинили Украину в попытках пересечь границу

    Госдума разрешила арестовывать имущество уехавших россиян в одном случае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok