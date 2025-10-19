Российский чиновник влез в пьяную драку в ресторане и попал на видео

Драка в ресторане с участием замгубернатора Вологодской области попала на видео

Замгубернатора Вологодской области Иван Иноземцев влез в пьяную драку и попал на видео. Кадры потасовки опубликовала Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ресторане при отеле в Санкт-Петербурге. Замглавы российского региона отдыхал вместе с женой и сыном. В зале завязалась драка между двумя другими посетителями заведения. На кадрах с камеры видеонаблюдения показано, как один мужчина ударил другого.

Иноземцев вмешался в потасовку, чтобы разнять мужчин, и в итоге сам оказался замешан в драке. Спустя время на место прибыли сотрудники Росгвардии и ППС. Они задержали вологодского чиновника, бизнесмена из Пскова и жителя Петербурга. У всех нашли признаки опьянения, нарушителей наказали по статье о мелком хулиганстве.

