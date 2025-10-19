Силовые структуры
Замглавы российского города попал под суд за превышение полномочий

На первого замглавы Нефтеюганска Гусенкова завели дело о превышении полномочий
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В отношении первого замглавы Нефтеюганска Павла Гусенкова возбудили уголовное дело о превышении полномочий. О попадании представителя власти под суд сообщает Следственный комитет российского региона в Telegram-канале.

По данным следствия, Гусенков способствовал реализации недвижимости акционерного общества, которое учредил город по сильно заниженной стоимости. Кроме того, он нарушил порядок проведения таких процедур.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно об обысках в мэрии Нефтеюганска.

