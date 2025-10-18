Стало известно об обысках в мэрии российского города

В мэрии Нефтеюганска проводят обыски

В мэрии Нефтеюганска проводят обыски. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Основанием для прихода силовиков стали следственные действия в отношении заместителя руководителя города Павла Гусенкова, утверждает издание. Якобы речь идет об оказании им содействия в продаже муниципальных активов без проведения аукциона.

До перехода на работу в горадминистрацию Гусенков работал в органах прокуратуры.

Ранее было опубликовано видео задержания бывшего мэра города Назарово Владимира Саара. На кадрах видны силовики, которые приходят домой к подозреваемому, укладывают его на пол и приказывают ему: «Руки за спину». Затем его с вещами в сумке ведут к служебному автомобилю. Следователь объявляет ему, в чем его подозревают.