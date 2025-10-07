Бывшего мэра российского города уложили на пол и приказали «руки за спину»

СК задержал экс-мэра Назарово по делу о взятке в 3,5 млн рублей за контракт

В Красноярске спецназ задержал бывшего мэра города Назарово, подозреваемого в коррупции. Видео с чиновником предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видны силовики, которые приходят домой к подозреваемому, укладывают его на пол и приказывают ему: «Руки за спину». Затем его с вещами в сумке ведут к служебному автомобилю. Следователь объявляет ему, в чем его подозревают.

Задержанный — это Владимир Саар, который в феврале досрочно сложил полномочия мэра Назарово по личным обстоятельствам, уточняет РИА Новости. Он занял пост мэра в марте 2022 года, а до этого руководил администрацией Кировского и Свердловского районов Красноярска.

По данным СК, бывшему мэру вменяется два эпизода получения взяток на общую сумму 3,5 миллиона рублей от представителя коммерческой компании, действующего в интересах фирмы «Промстрой» за содействие при заключении муниципального контракта на выполнение дорожно-строительных работ в Назарово стоимостью 100 миллионов рублей. Решается вопрос об избрании задержанному чиновнику меры пресечения.

Саара задержали в его загородном доме в Солонцах, пишет Telegram-канал Mash и публикует видеообзор недвижимости, принадлежащей чиновнику.

