Имущество генерала Росгвардии арестовали по уголовному делу

Суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии Стригунова на 25 млн рублей

Суд арестовал имущество на сумму более 25 миллионов рублей, принадлежащее бывшему первому заместителю главы Росгвардии Виктору Стригунову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военном главке Следственного комитета (СК) России.

Стригунов обвиняется в злоупотреблении полномочиями и получении взяток. Он был задержан в Москве и сейчас находится в СИЗО.

По версии следствия, в период с 2012 по 2014 год Стригунов получил больше 66 миллионов рублей от коммерсантов. Взамен он обещал им полное покровительство при выполнении госконтрактов. Кроме того, в 2014 году генерал-полковник контролировал исполнение контракта на строительство учебного центра в Кемеровской области. Это здание так и не было введено в эксплуатацию, что причинило ущерб государству на сумму не менее двух миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Стригунова арестовали по делу о хищении нескольких миллиардов рублей в начале июля. По версии следствия, деньги были похищены при строительстве военного полигона под Новосибирском.

