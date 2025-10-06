Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:23, 6 октября 2025Силовые структуры

Имущество генерала Росгвардии арестовали по уголовному делу

Суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии Стригунова на 25 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Суд арестовал имущество на сумму более 25 миллионов рублей, принадлежащее бывшему первому заместителю главы Росгвардии Виктору Стригунову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военном главке Следственного комитета (СК) России.

Стригунов обвиняется в злоупотреблении полномочиями и получении взяток. Он был задержан в Москве и сейчас находится в СИЗО.

По версии следствия, в период с 2012 по 2014 год Стригунов получил больше 66 миллионов рублей от коммерсантов. Взамен он обещал им полное покровительство при выполнении госконтрактов. Кроме того, в 2014 году генерал-полковник контролировал исполнение контракта на строительство учебного центра в Кемеровской области. Это здание так и не было введено в эксплуатацию, что причинило ущерб государству на сумму не менее двух миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Стригунова арестовали по делу о хищении нескольких миллиардов рублей в начале июля. По версии следствия, деньги были похищены при строительстве военного полигона под Новосибирском.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв ракетного удара ВСУ по столице российского региона выросло

    Бывший министр Абызов арестован по новому уголовному делу

    Мужчина встретил 75-летнюю женщину возле кафе и похитил ее

    Тайник с раритетным оружием нашли в квартире сотрудника СБУ в ЛНР

    Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения

    Просрочивший визу мужчина представился полицейским и вымогал деньги у туристов в Таиланде

    В Подмосковье врачи извлекли из носа трехлетнего ребенка камушек из аквариума

    Ставшая причиной перестрелки майнинг-ферма украла электричество на 14 миллионов рублей

    Названы простые привычки для получения идеальной формы

    Популярная ведущая назвала вызывающее стыд качество россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости