Обвиненный в хищении миллиардов генерал Росгвардии снова получил отказ на свой запрос

Военный суд оставил в СИЗО замглавы Росгвардии Стригунова

Второй Западный окружной военный суд снова признал законным арест бывшего заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова. Об этом пишет ТАСС.

Стригунов проходит обвиняемым в трех эпизодах получения взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Фигурант хотел оспорить избранную 235 гарнизонным военным судом меру пресечения, но вышестоящая инстанция отклонила апелляционные жалобы и признала заключение под стражей законным.

7 августа Второй Западный окружной военный суд уже признавал арест Стригунова законным.

Бывший первый заместитель главы Росгвардии Виктор Стригунов был арестован по делу о хищении нескольких миллиардов рублей в начале июля. Сообщалось, что деньги были похищены при строительстве военного полигона под Новосибирском. При этом его построили с нарушениями.