Обвиненного в хищении миллиардов рублей генерала Росгвардии оставили под арестом

ТАСС: Суд оставил экс-замглавы Росгвардии Стригунову под арестом

Второй Западный окружной военный суд признал законным арест бывшего замглавы Росгвардии Виктора Стригунова, обвиняемого в трех эпизодах получения взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что суд отклонил апелляционные жалобы защиты обвиняемого и признал законным постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения.

Бывший первый заместитель главы Росгвардии Виктор Стригунов был арестован по делу о хищении нескольких миллиардов рублей в начале июля. По данным Shot, деньги были похищены при строительстве военного полигона под Новосибирском. При этом его построили с нарушениями.