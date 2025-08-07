Силовые структуры
04:59, 7 августа 2025Силовые структуры

Обвиненного в хищении миллиардов рублей генерала Росгвардии оставили под арестом

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Второй Западный окружной военный суд признал законным арест бывшего замглавы Росгвардии Виктора Стригунова, обвиняемого в трех эпизодах получения взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что суд отклонил апелляционные жалобы защиты обвиняемого и признал законным постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения.

Бывший первый заместитель главы Росгвардии Виктор Стригунов был арестован по делу о хищении нескольких миллиардов рублей в начале июля. По данным Shot, деньги были похищены при строительстве военного полигона под Новосибирском. При этом его построили с нарушениями.

