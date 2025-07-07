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16:50, 7 июля 2025Силовые структуры

В деле бывшего замглавы Росгвардии нашли обвинения в хищении миллиардов рублей

Экс-первый замглавы Росгвардии Стригунов арестован за хищение миллиардов рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Бывший первый заместитель главы Росгвардии Виктор Стригунов арестован по делу о хищении нескольких миллиардов рублей. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, эти деньги были похищены при строительстве военного полигона под Новосибирском. При этом его построили с нарушениями. Дело в том, что над районом, где находится военный объект, проходит регулярный маршрут пассажирских авиаперевозок, которые следуют на Дальний Восток, и из-за этого военные не могут сейчас использовать его.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Стригунова. Он отправлен в СИЗО Лефортово. Бывший первый заместитель главы Росгвардии обвиняется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

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