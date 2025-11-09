США приостановили поставки оружия для Украины

Axios: США приостановили поставки оружия союзникам по НАТО для Украины

США приостановили поставки оружия своим союзникам по НАТО, которое они затем передают для Украины в связи с продолжающимся шатдауном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на данные Государственного департамента.

«По оценкам Госдепартамента, предоставленным Axios, экспорт американского оружия для поддержки союзников по НАТО и Украины был задержан из-за приостановки работы правительства на сумму более 5 миллиардов долларов», — отмечается в материале издания.

В частности, известно, что приостановка коснулась ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и ракеты HIMARS. Уточняется, что эти вооружения не получили Польша, Дания и Хорватия.

1 октября новый финансовый год в США стартовал без согласованного Конгрессом бюджета. Партии не смогли согласовать вопросы финансирования, что привело к приостановке работы правительства, за исключением выполнения основных функций. В поддержку законопроекта выступили 55 членов Сената. 45 голосующих отвергли предложение республиканцев. С этого момента в стране начался шатдаун (shutdown, в переводе с английского — остановка, отключение, закрытие — прим. «Ленты.ру»).

Этот процесс применительно к правительству США означает отсутствие согласованного бюджета на следующий финансовый год и, как следствие, прекращение работы некоторых государственных учреждений. Шатдаун не ведет к немедленному закрытию правительства — у каких-то ведомств и отделов еще имеются неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.