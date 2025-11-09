Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:58, 9 ноября 2025Мир

США приостановили поставки оружия для Украины

Axios: США приостановили поставки оружия союзникам по НАТО для Украины
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Tara Copp / AP

США приостановили поставки оружия своим союзникам по НАТО, которое они затем передают для Украины в связи с продолжающимся шатдауном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на данные Государственного департамента.

«По оценкам Госдепартамента, предоставленным Axios, экспорт американского оружия для поддержки союзников по НАТО и Украины был задержан из-за приостановки работы правительства на сумму более 5 миллиардов долларов», — отмечается в материале издания.

В частности, известно, что приостановка коснулась ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и ракеты HIMARS. Уточняется, что эти вооружения не получили Польша, Дания и Хорватия.

1 октября новый финансовый год в США стартовал без согласованного Конгрессом бюджета. Партии не смогли согласовать вопросы финансирования, что привело к приостановке работы правительства, за исключением выполнения основных функций. В поддержку законопроекта выступили 55 членов Сената. 45 голосующих отвергли предложение республиканцев. С этого момента в стране начался шатдаун (shutdown, в переводе с английского — остановка, отключение, закрытие — прим. «Ленты.ру»).

Этот процесс применительно к правительству США означает отсутствие согласованного бюджета на следующий финансовый год и, как следствие, прекращение работы некоторых государственных учреждений. Шатдаун не ведет к немедленному закрытию правительства — у каких-то ведомств и отделов еще имеются неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США приостановили поставки оружия для Украины

    Семак оправдал состоянием поля потерю «Зенитом» очков в матче с «Крыльями Советов»

    Названо главное условие для смены Зеленского

    Россиянки бросились скупать забытый вид одежды

    В российском городе женщина сорвала российские флаги и выбросила их в мусорку

    Около 600 футболистов в Турции допросят по делу о ставках

    Раскрыт способ избежать «эффекта квадратной головы» после дневного сна

    Украинской элите предрекли побег из Киева

    На Западе высказались о конфликте с Россией

    Китай проведет военные учения в спорном регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости