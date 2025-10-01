Обрушение рынка, массовые увольнения и падение доллара. Чем грозит первая за шесть лет приостановка работы правительства США?

Шатдаун правительства разгонит безработицу в США и приведет к обвалу рынков

Новый финансовый год в США стартовал без согласованного Конгрессом бюджета. Партии не смогли согласовать вопросы финансирования, что привело к приостановке работы правительства, за исключением выполнения основных функций.

В поддержку законопроекта выступили 55 членов Сената. 45 голосующих отвергли предложение республиканцев. Законопроект, внесенный демократами, поддержали 47 сенаторов. В результате Сенат США отклонил законопроекты, которые подразумевали финансирование федеральных ведомств до 21 ноября, и завершил сессию во вторник, 30 сентября. Он вернется к работе только в 17:00 по московскому времени 1 октября. Бюджетное управление Белого дома приказало ведомствам приступить к реализации планов на случай прекращения финансирования.

С этого момента в стране случился шатдаун (shutdown, в переводе с английского — остановка, отключение, закрытие — прим. «Ленты.ру»). Этот процесс применительно к правительству США означает отсутствие согласованного бюджета на следующий финансовый год и, как следствие, прекращение работы некоторых государственных учреждений. Шатдаун не ведет к немедленному закрытию правительства — у каких-то ведомств и отделов еще имеются неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.

Шатдаун федерального правительства случился впервые за шесть лет

Проблемы с финансированием возникают 22-й раз за всю историю страны и уже 4-й — при президенте Дональде Трампе. Во время второго срока он уже сталкивался с угрозой шатдауна, но тогда этого удалось избежать.

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Глава государства заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. Он предложил провести массовые увольнения федеральных служащих, помимо временного отстранения от работы примерно 750 тысяч государственных служащих.

Как заявил американский сенатор-республиканец (от штата Техас) Тед Круз в эфире Fox News, шатдаун может длиться несколько дней, а может и неделями.

При шатдауне будет приостановлена работа большинства госучреждений США

В рамках шатдауна большинство госслужащих (в том числе охранников и уборщиков) могут отправить в принудительный отпуск без сохранения зарплаты. Кроме того, из-за отсутствия согласованного бюджета могут прекратить работу национальные парки и музеи, остановиться исследовательские институты и даже налоговые органы. Кроме того, в стране прекратят госкредитование новых компаний и стартапов, перестанут выдавать новые паспорта и визы.

4 шатдауна случилось при президенте США Дональде Трампе Первый из них произошел в полночь (08.00 мск) 20 января 2018 года, второй продлился всего несколько часов 7 февраля, третий случился в декабре 2018 года.

Шатдаун не затрагивает госорганы, которые обеспечивают защиту жизни и собственности, президента США, конгрессменов, федеральных судей, военнослужащих, федеральных правоохранителей, врачей больниц, финансируемых из бюджета, авиадиспетчеров, сотрудников Управления транспортной безопасности, инспекторов по безопасности пищевых продуктов. Кроме того, продолжат функционировать механизмы соцзащиты (Medicare, Medicaid, страхование по инвалидности), а также Почтовая служба США.

Причиной шатдауна стали разногласия по бюджету

И демократы, и республиканцы винят в невозможности договориться по вопросам бюджета вторую сторону. По словам Теда Круза, нежеланием идти на соглашения демократы хотят сказать, что не одобряют политику главы США.

Я думаю, что нас ждет закрытие правительства, потому что демократы не хотят принять правильное решение Джей Ди Вэнс вице-президент США

Трамп назвал временное прекращение работы федерального правительства вполне вероятным, так как обе партии не могут достичь консенсуса по законопроекту, который предусматривал бы продолжение финансирования.

Аналогичной точки зрения придерживаются и демократы — они винят в срыве обсуждения проекта бюджета республиканцев. Как заявил сенатор Шелдон Уайтхаус, «у нас у власти безумец».

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Камнем преткновения сторон стали вопросы финансирования здравоохранения. По данным CNN, в Демократической партии настаивали на сохранении субсидий на Obamacare (Закон о доступном здравоохранении, который приняли при Бараке Обаме, в 2010 году) и увеличении финансирования программы. Республиканцы выступали против, но предлагали оппонентам согласовать временный бюджет на семь недель, чтобы избежать шатдауна.

«Республиканцы настаивают, что демократам необходимо просто согласиться на продление текущего финансирования еще на семь недель. Однако демократы отказываются сделать это без серьезных уступок», — передает CNN.

Если Конгресс не примет никаких мер, налоговые льготы по программе Obamacare перестанут действовать 31 декабря, что приведет к резкому росту страховых взносов примерно для 20 миллионов страхователей.

Последствия шатдауна для США

Как заявил сенатор Джош Хоули, шатдаун дорого обойдется для страны. «Это будет очень вредно для трудящихся. Я не знаю, чем это закончится. Они не знают, чем это закончится. Вы просите миллионы людей заплатить очень высокую цену», — высказался республиканец.

750 тысяч человек могут отправить в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна. Суммарно они зарабатывают около $400 миллионов в день

В первую очередь шатдаун затронет рынок труда. Как отмечают аналитики Bloomberg Economics, если приостановка продлится три недели, уровень безработицы может вырасти с 4,3 до 4,6-4,7 процента.

Закрытие также приведет к задержке публикации ключевых экономических данных, таких как отчет о занятости от Бюро трудовой статистики. Федеральная резервная система США отслеживает этот показатель, чтобы оценить необходимость изменения процентных ставок, и будет работать без критически важных данных во время закрытия.

Трамп допустил, что администрация воспользуется приостановкой работы правительства, чтобы провести массовые увольнения федеральных служащих, помимо временного отстранения от работы примерно 750 тысяч государственных служащих.

Фьючерсы на акции американских компаний потеряли в цене после того, как Конгресс не смог согласовать план расходов, что привело к приостановке работы правительства, из-за чего сотни тысяч федеральных служащих не выйдут на работу.

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Фьючерсы на индекс S&P 500 (индекс фондового рынка, который отслеживает показатели 500 крупных компаний США) упал на 0,7 процента по состоянию на 03:05. Контракты на индекс Nasdaq 100 упали на 0,9 процента. По мнению Мэтта Герткена из BCA Research, если шатдаун продлится, он приведет к проблемам для промышленности и финансовой отрасли, которые тесно связаны со здоровьем экономики. Как отметили в Citigroup, ключевую роль в возможностях нивелировать последствия будет играть продолжительность приостановки работы. «Акции, как правило, слабеют при более длительных приостановках работы, в то время как процентные ставки растут», — добавили аналитики.

Шатдаун американского правительства затронет глобальные рынки и в том числе Украину

Одним из первых пострадавших от шатдауна стала американская валюта — доллар рухнул до недельного минимума по отношению к основным валютам на фоне приостановки работы правительства. Индекс доллара (оценивает валюту по отношению к шести валютам, включая евро и иену) снизился на 0,2 процента до 97,635. По мнению главы валютного отдела Commonwealth Bank of Australia Джозефа Капурсо, доллар продолжит падать в случае продолжительной приостановки работы правительства. Роль в этом могут сыграть и слабые данные о состоянии экономики США.

На фоне шатдауна стоимость золота впервые в истории пробила отметку в 3900 долларов за тройскую унцию. По данным американской биржи Comex, на пике котировки драгоценного металла поднимались до уровня в 3903,45 доллара. Аналитики объясняют продолжающееся удорожание драгметалла помимо напряженности на глобальных рынках проблемами с финансированием в США, что ослабляет позиции доллара и усиливает роль золота как основного «актива-убежища». При таком раскладе, полагают эксперты, следующей психологической отметкой, которую преодолеет стоимость золота, станет планка в 4 тысячи долларов за тройскую унцию.

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Проблемы с принятием бюджета в США могут затронуть даже Украину, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, шатдаун может привести к сокращению военной помощи Киеву и прекращению поставок оружия.

«По сути, это катастрофа. И [президент Украины Владимир] Зеленский ничего с этим не может сделать, как и его окружение. Все, кого он набрал, зависят от США, поэтому с этой неразберихой в Америке наступает тяжелый период», — отметил эксперт.

По мнению главного научного сотрудника института США и Канады РАН Владимира Батюка, прекращение работы федерального правительства США в отсутствие согласованного бюджета отвлечет американского лидера Дональда Трампа от урегулирования конфликта на Украине. Это не тот вопрос внутренней политики, от которого можно отмахнуться, добавил эксперт.