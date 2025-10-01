В Киеве рассказали о возможном влиянии шатдауна в США на Украину

Соскин заявил, что Шатдаун в США может привести к сокращению помощи Украине

Шатдаун в Соединенных Штатах может привести к сокращению военной помощи Украине и прекращению поставок оружия. С таким прогнозом выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«По сути, это катастрофа. И Зеленский ничего с этим не может сделать, как и его окружение. Все, кого он набрал, зависят от США, поэтому с этой неразберихой в Америке наступает тяжелый период», — отметил эксперт.

Соскин считает, что у украинского лидера Владимира Зеленского и без того довольно мало поддержки среди американцев. Шатдаун в Штатах рискует и вовсе оборвать отношения между Киевом и Вашингтоном.

Ранее Сенат Конгресса США не принял проекты о финансировании работы правительства. В стране действительно вероятен шатдаун, до него остается всего несколько часов.

В свою очередь, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне шатдауна правительства намерен подписать указы в 23:30 (мск) 1 октября. Однако пока не раскрывается их содержание.