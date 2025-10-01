Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:44, 1 октября 2025Бывший СССР

В Киеве рассказали о возможном влиянии шатдауна в США на Украину

Соскин заявил, что Шатдаун в США может привести к сокращению помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Francis Chung — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Шатдаун в Соединенных Штатах может привести к сокращению военной помощи Украине и прекращению поставок оружия. С таким прогнозом выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«По сути, это катастрофа. И Зеленский ничего с этим не может сделать, как и его окружение. Все, кого он набрал, зависят от США, поэтому с этой неразберихой в Америке наступает тяжелый период», — отметил эксперт.

Соскин считает, что у украинского лидера Владимира Зеленского и без того довольно мало поддержки среди американцев. Шатдаун в Штатах рискует и вовсе оборвать отношения между Киевом и Вашингтоном.

Ранее Сенат Конгресса США не принял проекты о финансировании работы правительства. В стране действительно вероятен шатдаун, до него остается всего несколько часов.

В свою очередь, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне шатдауна правительства намерен подписать указы в 23:30 (мск) 1 октября. Однако пока не раскрывается их содержание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

    Российскому военному вынесли приговор за побег со службы

    Спрогнозирован размер ключевой ставки к концу 2025 года

    Жители Подмосковья заметили северное сияние

    Американский сенатор спрогнозировал шатдаун правительства на несколько недель

    Сексолог рассказала о самом распространенном скрытом фетише

    Политолог рассказал о начале нового этапа в истории Европы

    Свекровь прокляла порнозвезду Бонни Блю из-за нежелания делиться деньгами

    Эмили Ратаковски снялась в прозрачном нижнем белье

    Плакаты ВСУ с пленными немцами вызвали скандал в Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости