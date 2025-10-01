Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:32, 1 октября 2025Мир

Трамп на фоне шатдауна подпишет указы 1 октября

Трамп на фоне шатдауна правительства собирается подписать указы 1 октября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне шатдауна правительства намерен подписать указы в 23:30 (мск) 1 октября. Однако их тема не раскрывается, пишет РИА Новости.

«В 16:30 (23:30 мск) президент подпишет указы в Овальном кабинете», — говорится в расписании политика.

Сенат США завершил сессию 30 сентября. Он вернется к работе только в 17:00 мск 1 октября.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что нельзя считать временное прекращение работы федерального правительства неизбежным. При этом он счел данный вариант развития событий вполне вероятным. До этого глава Белого дома допустил возможность шатдауна, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября текущего года не достигнут консенсуса по законопроекту, который предусматривал бы продолжение финансирования.

На днях американский президент сообщил, что готов встретиться с лидерами демократических сил Конгресса, чтобы обсудить меры, которые могут предотвратить остановку правительства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

    Российскому военному вынесли приговор за побег со службы

    Спрогнозирован размер ключевой ставки к концу 2025 года

    Жители Подмосковья заметили северное сияние

    Американский сенатор спрогнозировал шатдаун правительства на несколько недель

    Сексолог рассказала о самом распространенном скрытом фетише

    Политолог рассказал о начале нового этапа в истории Европы

    Свекровь прокляла порнозвезду Бонни Блю из-за нежелания делиться деньгами

    Эмили Ратаковски снялась в прозрачном нижнем белье

    Плакаты ВСУ с пленными немцами вызвали скандал в Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости