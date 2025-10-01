Трамп на фоне шатдауна подпишет указы 1 октября

Трамп на фоне шатдауна правительства собирается подписать указы 1 октября

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне шатдауна правительства намерен подписать указы в 23:30 (мск) 1 октября. Однако их тема не раскрывается, пишет РИА Новости.

«В 16:30 (23:30 мск) президент подпишет указы в Овальном кабинете», — говорится в расписании политика.

Сенат США завершил сессию 30 сентября. Он вернется к работе только в 17:00 мск 1 октября.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что нельзя считать временное прекращение работы федерального правительства неизбежным. При этом он счел данный вариант развития событий вполне вероятным. До этого глава Белого дома допустил возможность шатдауна, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября текущего года не достигнут консенсуса по законопроекту, который предусматривал бы продолжение финансирования.

На днях американский президент сообщил, что готов встретиться с лидерами демократических сил Конгресса, чтобы обсудить меры, которые могут предотвратить остановку правительства.

