06:42, 21 сентября 2025

Трамп отреагировал на попытки демократов остановить работу правительства

Трамп высказался о попытках демократов остановить работу правительства США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидерами демократических сил Конгресса страны, чтобы обсудить меры, которые могут предотвратить остановку правительства. Его слова приводит издание ТАСС.

Как отметил хозяин Белого дома, он хотел бы встретиться с конгрессменами, однако считает эти контакты в связи с возможностью приостановки работы федерального правительства просто бессмысленными. «Я бы хотел встретиться с ними, но я не думаю, что это на что-то повлияет», — ответил Трамп на соответствующие вопросы журналистов.

Ранее лидеры, представляющие демократическое меньшинство в Сенате Конгресса США и Палаты представителей, Чак Шумер и Хаким Джеффрис в этот же день направили американскому президенту послание, в котором требовали встретиться. Политики обвинили республиканцев, которые якобы отказываются «вести двухпартийные консультации» об обеспечении дальнейшего финансирования работы правительства.

По словам спикера-республиканца Палаты представителей Майка Джонсона, демократы предпринимают попытки добиться приостановки работы правительства США. Он выразил уверенность в том, что подобный шаг будет «катастрофой для страны».

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил шатдаун правительства США после решения Сената о финансировании. По его словам, власти продолжат переговоры с демократами, но это может привести к тому, что страна «на какое-то время будет закрытой».

