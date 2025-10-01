Экономика
10:13, 1 октября 2025Экономика

Доллар упал до минимума к евро и иене

Reuters: Индекс доллара упал до 97,635 из-за шатдауна в США
Кирилл Луцюк

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В среду, 1 октября, доллар рухнул до недельного минимума по отношению к основным валютам на фоне приостановки работы правительства США. Об этом сообщило Reuters.

Оказалось, что после прекращения финансирования правительства из-за нежелания республиканцев и демократов договориться о соглашении индекс доллара (оценивает валюту по отношению к шести валютам, включая евро и иену) снизился на 0,2 процента до 97,635.

Кроме того, давление на доллар оказали неоднозначные данные, опубликованные Бюро статистики труда США. Они показали, что число вакансий в стране в августе выросло весьма незначительно, в то время как количество наемных работников сократилось. Как полагает глава валютного отдела Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо, доллар продолжит падать в случае продолжительной приостановки работы правительства. Роль в этом могут сыграть и слабые данные о состоянии экономики США.

Ранее сообщалось, что шатдаун американского правительства оказался неизбежен, так как Сенат не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий.

