12:04, 1 октября 2025

Трампа отвлекут от Украины

Батюк: Шатдаун отвлечет Трампа от урегулирования на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Прекращение работы федерального правительства США в отсутствие согласованного бюджета отвлечет американского лидера Дональда Трампа от урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Батюк, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, [шатдаун] отвлечет его [Трампа] внимание [от Украины]. Это не тот вопрос внутренней политики, от которого можно отмахнуться», — сказал он.

По словам эксперта, работа всего американского правительства будет парализована, а у администрации просто не будет денег, что не поспособствует возвращению бесплатных поставок вооружений Киеву, как это было при бывшем президенте США Джо Байдене.

Ранее стало известно, что шатдаун американского правительства неизбежен. Сенат США завершил сессию во вторник, 30 сентября, так и не приняв законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий.

