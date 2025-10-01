Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:21, 1 октября 2025Мир

В США произошел шатдаун правительства

Американское правительство приостанавливает работу без согласованного бюджета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Соединенных Штатах новый финансовый год начался в условиях отсутствия согласованного Конгрессом бюджета правительства. Таким образом, в стране произошел шатдаун, пишет РИА Новости.

Президент страны Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат.

Глава Белого дома в ходе своего второго срока уже сталкивался с угрозой шатдауна, но тогда его удалось избежать.

Ранее республиканец Тед Круз Шатдаун выступил с прогнозом, что шатдаун в Соединенных Штатах может продлиться несколько недель. По его мнению, шатдаун наступит по вине Демократической партии. Демократы хотят тем самым сказать, что не одобряют политику главы США Дональда Трампа, высказал мнение Круз.

Сам же Дональд Трамп, как сообщалось, на фоне шатдауна правительства намерен подписать указы в 23:30 (мск) 1 октября. Однако их тема не раскрывается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

    Украинцы устроили распродажу переданных Норвегией сухпайков

    Кровля промышленного здания загорелась в Ростовской области после атаки дронов

    В российском городе нашли пакет с расчлененным телом

    Раскрыт план призывной кампании в Москве

    Российский бизнес призвали не ждать дешевых кредитов

    Россиянин описал отдых девушек на пляже Зеленоградска фразой «нашим красавицам нет равных»

    Девушка с редким нарушением сна рассказала о жизни с ним

    Найдено неожиданное «лекарство» от старости

    Во Франции раскритиковали слова Зеленского об инцидентах с беспилотниками в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости