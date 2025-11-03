Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

Трамп заявил, что не планирует передавать ВСУ дальнобойные ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Такой комментарий он дал американским СМИ.

«Нет, на самом деле нет», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос, уточнив, что он может изменить свою позицию, но «в данный момент не делает этого».

При этом ранее телеканал CNN сообщал, что Пентагон одобрил поставку Tomahawk украинской стороне.

Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине ракет большой дальности Tomahawk, оценив, что это не окажет негативного влияния на арсеналы США CNN

В России допустили поставку ракет Tomahawk в обход решения Трампа

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что страны Запада могли давно передать Украине ракеты Tomahawk в обход решения Трампа.

Трамп пока не намерен давать Tomahawk [Киеву]. Но я склоняюсь к мысли, что эти ракеты уже переданы Украине из Европы в обход позиции американцев Анатолий Матвийчук Военный эксперт, полковник в отставке

По его мнению, таким образом европейские страны подставляют главу Белого дома относительно его взаимоотношений с президентом России Владимиром Путиным. Матвийчук также объяснил, что ВСУ в настоящее время не используют Tomahawk, так как обслуживать ракеты должны представители Соединенных Штатов из-за секретной информации о системе управления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на информацию о том, что Пентагон якобы одобрил поставки крылатых ракет ВСУ, и заявила, что это решение не приближает мир и выполнение предвыборных обещаний нынешних властей США.

Очевидно, это доказано и нынешней ситуацией, и предыдущими годами, что милитаризацией и поставками оружия, особенно террористическому режиму, никакого урегулирования не видать уже никому Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Франция пообещала Украине ракеты Aster и истребители Mirage

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах направить Украине ракеты Aster и истребители Mirage. В ответ на слова политика лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о желании Макрона продолжать вооруженный конфликт, а не искать меры его дальнейшего завершения.

Прекратите этот чудовищный скандал! Это поддержание войны и разорение наших вооруженных сил и Франции! Ни одной единицы оружия, ни одного евро и, конечно же, ни одного солдата для Украины Флориан Филиппо Лидер французской партии «Патриоты»

Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, в свою очередь, отметил, что отправка Францией истребителей Mirage не поможет ВСУ на поле боя, так как они уже сняты с вооружения. Он также добавил, что, несмотря на технические детали Mirage, они легко сбиваются российской системой противовоздушной обороны.