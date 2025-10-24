Макрон пообещал Украине ракеты и истребители

Макрон заявил, что направит Украине ракеты Aster и истребители Mirage

Франция намерена в ближайшее время направить Украине ракеты Aster и истребители Mirage. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе встречи «коалиции желающих», видео с выступлением доступно в социальной сети X.

«В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения (военных Вооруженных сил Украины, — прим. «Ленты.ру») и направим дополнительные самолеты Mirage», — сказал французский лидер.

Ранее Макрон призвал усилить давление на Россию ради скорейшего окончания конфликта на Украине. «Мы полны решимости усилить давление на Москву», — написал глава Пятой республики.

До этого журнал Politico со ссылкой на европейские источники сообщил, что президент Франции растерял свой политический вес и репутацию в глазах европейских дипломатов и чиновников. «Его репутация генератора идей на континенте давно утеряна, и на смену ей пришла новая: главный зануда», — пишет издание.