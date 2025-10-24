Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 24 октября 2025Мир

Макрон пообещал Украине ракеты и истребители

Макрон заявил, что направит Украине ракеты Aster и истребители Mirage
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Henry Nicholls / WPA Pool / Getty Images

Франция намерена в ближайшее время направить Украине ракеты Aster и истребители Mirage. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе встречи «коалиции желающих», видео с выступлением доступно в социальной сети X.

«В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения (военных Вооруженных сил Украины, — прим. «Ленты.ру») и направим дополнительные самолеты Mirage», — сказал французский лидер.

Ранее Макрон призвал усилить давление на Россию ради скорейшего окончания конфликта на Украине. «Мы полны решимости усилить давление на Москву», — написал глава Пятой республики.

До этого журнал Politico со ссылкой на европейские источники сообщил, что президент Франции растерял свой политический вес и репутацию в глазах европейских дипломатов и чиновников. «Его репутация генератора идей на континенте давно утеряна, и на смену ей пришла новая: главный зануда», — пишет издание.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупный покупатель российской нефти пообещал соблюдать санкции

    Анна Седокова прошлась на камеру в откровенном образе

    Подросток из Подмосковья держал дома смертельно опасных змей

    Раскрыты подробности по делу российского топ-менеджера

    Макрон пообещал Украине ракеты и истребители

    Средиземноморская диета оказалась защитой от воспалительного заболевания

    Пьяный пассажир самолета отказался занять свое место и устроил хаос на борту

    Трампу посоветовали очистить свое окружение из-за Украины

    Россиянам назвали неожиданное негативное последствие приема антибиотиков

    Молодая жена ударила мужа ножом из-за супа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости