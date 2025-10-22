Мир
09:20, 22 октября 2025Мир

Макрона назвали главным занудой ЕС

Politico: Макрон из главного генератора идей в ЕС превратился в зануду
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон растерял свой политический вес и репутацию в глазах европейских дипломатов и чиновников. Об этом со ссылкой на высокопоставленные европейские источники сообщает журнал Politico.

«Его репутация генератора идей на континенте давно утеряна, и на смену ей пришла новая: главный зануда», — пишет издание.

Как рассказали в беседе с Politicoна условиях анонимности дипломаты и чиновники со всего Евросоюза, проблемы Макрона, сосредоточившегося на сохранении своего политического наследия, «превратили его в препятствие на пути прогресса, а не двигатель».

Ранее стало известно, что Макрон тайно встретился со своим предшественником на посту президента Франции Николя Саркози перед заключением последнего в тюрьму. Вместе политики провели более часа.

