Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:29, 20 октября 2025Мир

Макрон тайно встретился с Саркози

Le Figaro: Макрон тайно встретился с Саркози перед его заключением в тюрьму
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон тайно встретился с бывшим французским лидером Николя Саркози перед его заключением в тюрьму в связи с приговором по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, более чем часовая встреча прошла в Елисейском дворце, при этом ее проведение не афишировалось. По данным источников, Макрон воздержался от комментариев относительно вынесенного судом приговора, однако не скрывал сомнений по поводу применения в судебной практике немедленного исполнения приговора и помещения Саркози под стражу сразу после решения суда первой инстанции.

Уточняется, что французский лидер отметил, что действующие президенты пользуются неприкосновенностью, в то время как те, чей мандат уже завершился, никакого иммунитета не имеют.

Ранее суд Парижа признал Саркози виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в период с 2005 по 2007 год. Бывший президент Франции получил срок в пять лет. Он отправится в тюрьму 21 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    Пережившего смертельную атаку российского военного сняли на видео

    Захарова ответила на комментарий Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

    Зеленский назвал возможных поставщиков газа для Украины

    Дачникам раскрыли секрет долгой службы фасада

    В Подмосковье спасатели откачали кислородом пострадавших при пожаре голубей

    Россиянка напилась перед рейсом, поругалась с друзьями и заявила о бомбе на борту

    Доктор Мясников предупредил высоких женщин о большом риске одного вида рака

    Названа дата встречи госсекретаря США и Лаврова по Украине

    Москвичам пообещали серость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости