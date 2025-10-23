Макрон выступил с призывом в отношении России

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал усилить давление на Россию ради скорейшего окончания конфликта на Украине. С соответствующим призывом он выступил в соцсети Х.

«Мы полны решимости усилить давление на Москву», — написал глава Пятой республики.

Французский лидер также подчеркнул, что приветствует введение новых антироссийских ограничительных мер со стороны других европейских стран и США.

В сентябре Макрон пригрозил России новыми санкциями, если та не согласится урегулировать конфликт на Украине. По его словам, эти меры даже не будут согласованы с американской стороной.