Макрон вновь пригрозил России

Макрон пригрозил России новыми санкциями, которые будут согласованы с США

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил России новыми санкциями, которые будут согласованы с США, если Москва не согласится урегулировать конфликт на Украине. Об этом политик заявил по итогам встречи «коалиции желающих», передает Reuters.

«Если Россия откажется от мирных переговоров, то в этом случае против нее будут введены новые санкции в координации с США», — отметил французский лидер.

По словам Макрона, Киев начнет согласовывать возможные антироссийские ограничения с Вашингтоном.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Москва никогда не отказывалась от переговоров об урегулировании украинского кризиса.

Кроме того, глава государства отметил, что высоко ценит роль главы российской делегации Владимира Мединского, однако готов при необходимости повысить уровень переговоров. Он также подчеркнул, что не исключал возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, в том числе в Москве.