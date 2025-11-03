Мир
02:28, 3 ноября 2025Мир

Трамп прокомментировал передачу Украине ракет Tomahawk

Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Такой комментарий он дал американским СМИ, слова главы Белого дома приводит ТАСС.

«Нет, на самом деле нет», — ответил Трамп на соответствующий вопрос, уточнив, что он может изменить свою позицию, но «в данный момент не делает этого».

Также Трамп высказался о своей роли в дискуссиях по поводу использования замороженных активов России за рубежом. По его словам, он не принимает в них участия.

Ранее телеканал CNN рассказал о решении Пентагона, согласно которому поставки американских ракет Tomahawk Украине были якобы одобрены Украине. Как уточнялось, окончательное решение о передаче оружия остается за американским лидером Дональдом Трампом.

