20:19, 31 октября 2025

Пентагон одобрил поставку ракет Tomahawk на Украину

CNN: Пентагон одобрил поставку дальнобойных ракет Tomahawk ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Kenneth Moll / File Photo / Reuters

Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает CNN.

«Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине ракет большой дальности "Томагавк", оценив, что это не окажет негативного влияния на арсеналы США», — говорится в публикации.

При этом, как отмечает телеканал, окончательное решение о передаче оружия остается за президентом США Дональдом Трампом.

Ранее украинская сторона запросила у Соединенных Штатов вооружение, аналогичное дальнобойным ракетам Tomahawk и на подготовку которого не понадобится много времени.

