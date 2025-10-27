Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:01, 27 октября 2025Бывший СССР

Зеленский попросил у США аналогичное Tomahawk вооружение

Зеленский заявил, что Украина попросила у США похожее на Tomahawk вооружение
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Imago / Andreas Stroh / Globallookpress.com

Украина попросила у США вооружение, аналогичное дальнобойным ракетам Tomahawk, на которое не понадобится тратить много времени для подготовки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Axios.

«Мы говорим не только о Tomahawk. В США есть много подобных вооружений, которые не требуют много времени на подготовку», — приводятся в публикации слова украинского лидера.

Зеленский добавил, что общий вектор его беседы с президентом США Дональдом Трампом касался «давления на Россию».

Ранее российский лидер Владимир Путин пригрозил ошеломляющим ответом, если ракетами Tomahawk будут наноситься удары по территории России. Кроме того, в телефонном разговоре с Трампом президент России предупредил, что передача Киеву этих ракет нанесет ущерб российско-американским отношениям.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России перерезали все пути снабжения ВСУ в Красноармейске

    Эрдоган обсудит со Стармером многомиллиардную сделку

    Во Франции призвали к выходу из ЕС

    Такер Карлсон назвал Путина самым популярным в мире лидером

    Мужчинам раскрыли неочевидные причины отсутствия бороды

    В Бурятии установили самый большой буддистский молитвенный барабан в республике

    Уволивший с матом подчиненного российский губернатор дал одно обещание

    Раскрыты итоги переговоров Лаврова с главой МИД КНДР

    Две женщины спрятали 68 черепах под юбками и попались таможенникам в порту

    Мэр российского города объяснил засоры в канализации неумением пользоваться унитазом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости