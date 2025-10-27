Зеленский попросил у США аналогичное Tomahawk вооружение

Зеленский заявил, что Украина попросила у США похожее на Tomahawk вооружение

Украина попросила у США вооружение, аналогичное дальнобойным ракетам Tomahawk, на которое не понадобится тратить много времени для подготовки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Axios.

«Мы говорим не только о Tomahawk. В США есть много подобных вооружений, которые не требуют много времени на подготовку», — приводятся в публикации слова украинского лидера.

Зеленский добавил, что общий вектор его беседы с президентом США Дональдом Трампом касался «давления на Россию».

Ранее российский лидер Владимир Путин пригрозил ошеломляющим ответом, если ракетами Tomahawk будут наноситься удары по территории России. Кроме того, в телефонном разговоре с Трампом президент России предупредил, что передача Киеву этих ракет нанесет ущерб российско-американским отношениям.