14:48, 25 октября 2025Мир

Во Франции жестко высказались о словах Макрона про конфликт на Украине

Политик Филиппо раскритиковал слова президента Макрона о конфликте на Украине
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об Украине свидетельствуют о его желании продолжать вооруженный конфликт, а не искать меры его дальнейшего завершения. Об этом написал политик, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X.

«Прекратите этот чудовищный скандал! Это поддержание войны и разорение наших вооруженных сил и Франции! Ни одной единицы оружия, ни одного евро и, конечно же, ни одного солдата для Украины» — подчеркнул лидер партии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах направить Украине ракеты Aster и истребители Mirage, параллельно призвав «усилить давление» на Россию.

22 октября журнал Politico со ссылкой на европейские источники сообщал, что французский лидер растерял свой политический вес и репутацию в глазах дипломатов и чиновников. По мнению бюрократов Евросоюза, проблемы Макрона, сосредоточившегося на сохранении своего политического наследия, «превратили его в препятствие на пути прогресса, а не двигатель».

