Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:46, 25 октября 2025Россия

В Госдуме отреагировали на передачу Францией истребителей ВСУ

Депутат Ивлев: Отправка Францией истребителей Mirage не поможет ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Serge Goujon / Shutterstock / Fotodom  

Отправка Францией истребителей Mirage не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) на поле боя, так как они уже сняты с вооружения. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает РИА Новости.

«Снятый с вооружения во Франции 40-летний Mirage-2000 и крупногабаритная почти его ровесница, зенитная ракета Aster, светятся на экране локатора РЛС ЗРК или в прицеле Су-27, не говоря о Су-30 либо Су-35, как новогодняя елка у собора Нотр-Дам-де-Пари», — отметил парламентарий.

Ивлев также подчеркнул, что, несмотря на технические детали Mirage, они легко сбиваются российской системой противовоздушной обороны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах направить Украине ракеты Aster и истребители Mirage. Параллельно с этим журнал Politico со ссылкой на европейские источники сообщал, что французский лидер растерял свой политический вес и репутацию в глазах дипломатов и чиновников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США захотели изъять активы России для одной цели

    В базу «Миротворца» попали еще 25 двухлетних и трехлетних детей

    Рогов назвал насмешку Макрона над ВСУ

    В российском городе дорожный знак убил школьника

    Стало известно о золотых планах Трампа на армию

    Захарова рассказала о судьбе шеф-редактора Sputnik Азербайджан

    В Британии по ошибке освободили более 260 преступников

    В Грузии задержали планировавших вывезти уран через Россию китайцев

    Взлохмаченная женщина вышла из шкафа и попала на видео ФСИН России

    Григорий Лепс решил перенести концерты после скандального выступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости