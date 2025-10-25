Депутат Ивлев: Отправка Францией истребителей Mirage не поможет ВСУ

Отправка Францией истребителей Mirage не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) на поле боя, так как они уже сняты с вооружения. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает РИА Новости.

«Снятый с вооружения во Франции 40-летний Mirage-2000 и крупногабаритная почти его ровесница, зенитная ракета Aster, светятся на экране локатора РЛС ЗРК или в прицеле Су-27, не говоря о Су-30 либо Су-35, как новогодняя елка у собора Нотр-Дам-де-Пари», — отметил парламентарий.

Ивлев также подчеркнул, что, несмотря на технические детали Mirage, они легко сбиваются российской системой противовоздушной обороны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах направить Украине ракеты Aster и истребители Mirage. Параллельно с этим журнал Politico со ссылкой на европейские источники сообщал, что французский лидер растерял свой политический вес и репутацию в глазах дипломатов и чиновников.