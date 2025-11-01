В России допустили поставку ракет Tomahawk в обход решения Трампа

Матвийчук: Ракеты Tomahawk могли быть переданы Украине в обход решения Трампа

Страны Запада могли давно передать Украине ракеты Tomahawk в обход решения президента США Дональда Трампа. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передает издание «Абзац».

«Трамп пока не намерен давать Tomahawk [Киеву]. Но я склоняюсь к мысли, что эти ракеты уже переданы Украине из Европы в обход позиции американцев», — сообщил Матвийчук.

Военный эксперт выразил мнение, что таким образом европейские страны подставляют американского лидера относительно его взаимоотношений с президентом России Владимиром Путиным. Матвийчук также объяснил, что Киев в настоящее время не использует Tomahawk, поскольку обслуживать ракеты должны представители США из-за секретной информации о системе управления.

Ранее стало известно, что Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщал CNN со ссылкой на собственные источники.