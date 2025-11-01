Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:35, 1 ноября 2025Бывший СССР

В России допустили поставку ракет Tomahawk в обход решения Трампа

Матвийчук: Ракеты Tomahawk могли быть переданы Украине в обход решения Трампа
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: U.S. Navy / Lt. j.g Matthew Daniels / Reuters

Страны Запада могли давно передать Украине ракеты Tomahawk в обход решения президента США Дональда Трампа. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передает издание «Абзац».

«Трамп пока не намерен давать Tomahawk [Киеву]. Но я склоняюсь к мысли, что эти ракеты уже переданы Украине из Европы в обход позиции американцев», — сообщил Матвийчук.

Военный эксперт выразил мнение, что таким образом европейские страны подставляют американского лидера относительно его взаимоотношений с президентом России Владимиром Путиным. Матвийчук также объяснил, что Киев в настоящее время не использует Tomahawk, поскольку обслуживать ракеты должны представители США из-за секретной информации о системе управления.

Ранее стало известно, что Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщал CNN со ссылкой на собственные источники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    В Москве раскрыли аферу с домами-иллюзиями

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Россиян предупредили об опасности самостоятельной установки пломб

    Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

    ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

    Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

    Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

    С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

    Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости