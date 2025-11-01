CNN: Пентагон одобрил поставку Киеву дальнобойных ракет Tomahawk

Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине ракет большой дальности «Томагавк», оценив, что это не окажет негативного влияния на арсеналы США CNN

При этом, как отмечает телеканал, окончательное решение о передаче оружия остается за президентом США Дональдом Трампом.

Разрешение было дано до встречи Трампа с Зеленским

По информации CNN, Пентагон дал разрешение на поставку ракет до встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В материале отмечается, что Объединенный штаб Вооруженных сил США дал свою оценку ранее в октябре, прямо перед встречей политиков в Белом доме.

Телеканал отметил, что эта оценка воодушевила европейских союзников Вашингтона, однако после переговоров президентов американские и европейские чиновники были удивлены отказом передать ракеты.

Затем за закрытыми дверями Трамп сообщил Зеленскому, что США не будут их поставлять — по крайней мере пока CNN

Заявления Трампа о передаче Tomahawk противоречивы

Трамп в ходе встречи в Вашингтоне призвал своего украинского коллегу не рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk.

При этом глава Белого дома отмечал, что запрос Зеленского о передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk все еще рассматривается. Президент США подчеркнул, что не хочет подвергать опасности свою страну, поэтому этот вопрос изучается.

Позднее Трамп заявил, что лишь США знают, как применять эти крылатые ракеты, и они не собираются передавать соответствующие навыки другим странам: «Единственный способ — если запускать их будем мы, но мы этого делать не собираемся», — сказал он.

После того, как Вашингтон отказался передать Tomahawk Киеву, Зеленский выразил надежду, что ракеты могут появиться в их распоряжении в ближайшее время. «Каждый день приносит что-то новое, может быть, завтра у нас будут "Томагавки"», — отметил он.

Киев также начал обсуждать возможные поставки дальнобойных ракет с европейскими партнерами.

Военкор прокомментировал решение Пентагона

Военкор Юрий Котенок прокомментировал разрешение Пентагона передать Киеву ракеты большой дальности Tomahawk, отметив, что подобное решение снижает вероятность сделки по Украине.

Даже если и даст, даже если и попробуют «Томагавками», нам придется отвечать больно. Сделки не будет Юрий Котенок военкор

Он добавил, что некоторые неприятности для России эти ракеты могут доставить, однако не изменят ход конфликта на Украине.

Ранее российский лидер Владимир Путин пригрозил ошеломляющим ответом, если ракетами Tomahawk будут наноситься удары по территории России. Кроме того, в телефонном разговоре с Трампом президент России предупредил, что передача Киеву этих ракет нанесет ущерб российско-американским отношениям.

