В США назвали время получения разрешения от Пентагона на поставки Tomahawk Киеву

CNN: Пентагон разрешил поставки Tomahawk Киеву до встречи Трампа с Зеленским

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники назвал время, когда было получено разрешение Пентагона на поставки дальнобойных ракет Tomahawk Киеву. По его информации, это произошло до встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В материале отмечается, что Объединенный штаб Вооруженных сил США дал свою оценку ранее в октябре, прямо перед встречей политиков в Белом доме.

Телеканал отметил, что эта оценка воодушевила европейских союзников Вашингтона, однако после переговоров президентов американские и европейские чиновники были удивлены отказом передать ракеты.

«Затем за закрытыми дверями Трамп сообщил Зеленскому, что США не будут их поставлять — по крайней мере пока», — указал CNN.

Ранее стало известно, что Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ), оценив, что это не окажет негативного влияния на арсеналы США. Окончательное решение о передаче оружия остается за Трампом.

