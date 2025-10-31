Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:35, 31 октября 2025Мир

В США назвали время получения разрешения от Пентагона на поставки Tomahawk Киеву

CNN: Пентагон разрешил поставки Tomahawk Киеву до встречи Трампа с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники назвал время, когда было получено разрешение Пентагона на поставки дальнобойных ракет Tomahawk Киеву. По его информации, это произошло до встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В материале отмечается, что Объединенный штаб Вооруженных сил США дал свою оценку ранее в октябре, прямо перед встречей политиков в Белом доме.

Телеканал отметил, что эта оценка воодушевила европейских союзников Вашингтона, однако после переговоров президентов американские и европейские чиновники были удивлены отказом передать ракеты.

«Затем за закрытыми дверями Трамп сообщил Зеленскому, что США не будут их поставлять — по крайней мере пока», — указал CNN.

Ранее стало известно, что Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ), оценив, что это не окажет негативного влияния на арсеналы США. Окончательное решение о передаче оружия остается за Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    США проведут тесты по ядерным испытаниям

    В США заявили об усилении антипатии к Украине и Зеленскому среди сторонников MAGA

    Протасевич ответил на вопрос о работе в белорусской разведке

    Орбан высказался о поддержке Украины Евросоюзом

    ЦСКА победил «Пари НН» в матче РПЛ

    В США исключили проигрыш России в конфликте на Украине

    Посол заявил о еще не увиденном Россией европейском плане урегулирования на Украине

    Кипрский журналист заявил о противоречиях в словах Зеленского по Красноармейску

    Украинка с самыми большими щеками в мире снялась топлес в честь Хеллоуина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости