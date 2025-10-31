Россия
22:32, 31 октября 2025Россия

Российский военкор прокомментировал разрешение Пентагона передать Киеву «Томагавки»

Военкор Котенок: Передача Киеву Tomahawk снижает вероятность сделки по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Военкор Юрий Котенок прокомментировал разрешение Пентагона передать Киеву ракеты большой дальности Tomahawk, отметив, что подобное решение снижает вероятность сделки по Украине.

«Даже если и даст, даже если и попробуют "Томагавками", нам придется отвечать больно. Сделки не будет», — подчеркнул журналист.

Он добавил, что некоторые неприятности для России эти ракеты могут доставить, однако не изменят ход конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины, оценив, что это не окажет негативного влияния на арсеналы США. Окончательное решение о передаче ракет остается за президентом США Дональдом Трампом.

