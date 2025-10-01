«Без нее Украина давно потеряла бы Донбасс». Почему европейцы хотят закрыть самую эффективную программу военной помощи Киеву?

Инициатива Чехии по поставкам боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) с большой долей вероятности будет пересмотрена после предстоящих в стране парламентских выборов. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат исторических наук, политолог-европеист Вадим Трухачев.

Трухачев прокомментировал призывы руководства лидирующей по предвыборным опросам чешской партии ANO («Акция недовольных граждан», сокращение читается как «Да» на чешском — прим. «Ленты.ру»): в частности, первый заместитель председателя объединения Карел Гавличек предложил передать инициативу Организации Североатлантического договора (НАТО) и избавить страну от нагрузки. В свою очередь, лидер партии, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и вовсе неоднократно заявлял о необходимости полной остановки программы военной помощи Украине.

Намерения оппозиции уже вызвали тревогу на Западе: так, издание The New York Times (NYT) отмечает, что без чешской инициативы Украина может не найти необходимый объем боеприпасов. Действующие власти Чехии также раскритиковали предложения лидеров ANO и заявили о невозможности их выполнения.

«Секретная программа»

NYT отмечает, что с момента создания в начале 2024 года программа стала важнейшим каналом снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и существенным условием поддержания боеспособности. По словам члена Европейского парламента от ANO Ярослава Бзоха, программа подвергается критике из-за высокой стоимости и недостаточной прозрачности сделок.

Как работает инициатива Чехии по боеприпасам? Инициатива Чехии по боеприпасам была впервые предложена президентом страны Петром Павлом на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года. Ее суть заключается в закупке правительством Чехии боеприпасов у третьих стран и собственных оборонных компаний с последующей отправкой на Украину. Как отмечает чешский журналист Иржи Лештина, реализация программы стала возможной благодаря поставкам в годы холодной войны Чехословакией снарядов в страны Азии и Африки. Финансовая поддержка других стран позволяет Праге фактически выкупать обратно ранее произведенные снаряды. Вадим Трухачев подчеркнул, что Чехия в равной мере поставляет в рамках программы снаряды как образца НАТО, так и советского образца. Эксперт также указал на намерения Праги возместить запасы боеприпасов за счет новых оборонных контрактов.

Непрозрачным остается и суммарный объем финансирования: далеко не все страны раскрыли объем перечисленных на закупку снарядов сумм. В июле 2025 года министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль признал, что страна внесла в инициативу по боеприпасам более миллиарда евро.

Без вооружений, предоставленных с помощью инициативы, Украина уже потеряла бы Донбасс Ян Липавский министр иностранных дел Чехии

Насколько эффективна инициатива Чехии?

По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, в инициативе в настоящий момент участвует 15 других государств. Также дипломат заявил о поставках 1,5 миллиона снарядов в рамках программы за 2025 год.

3 миллиона снарядов поставила Чехия ВСУ за время существования инициативы по боеприпасам

При этом, по заявлению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, летом 2024 года украинская армия расходовала порядка 15 тысяч снарядов в день. По оценкам экспертов, темп расхода боеприпасов ВСУ сохранился в течение последующего года.

Таким образом, инициатива Чехии полностью обеспечивала артиллерию ВСУ в течение порядка 200 дней за последние 1,5 года

Вадим Трухачев оценил программу как скорее эффективную, указав на поставки в ее рамках снарядов даже из Сербии и Казахстана. Эксперт подчеркнул, что успех инициативы Праги связан с обратной закупкой ранее произведенных в стране боеприпасов, в том числе в период Чехословакии. Он также отметил попытки России убедить другие страны не поставлять снаряды Украине через Чехию.

К сожалению, да, она эффективна. Российской дипломатии частично удалось уменьшить эффект, но не заблокировать инициативу полностью Вадим Трухачев кандидат исторических наук

Смогут ли победить противники помощи Украине?

Разговоры о прекращении инициативы по боеприпасам резко обострились перед предстоящими парламентскими выборами в Чехии: голосование пройдет 3-4 октября.

29,5% респондентов поддержали ANO, по данным последнего опроса перед «днями тишины»

Действующая правящая коалиция Spolu («Вместе») существенно уступает партии Бабиша, набирая по разным опросам 18-20 процентов голосов. На третьем месте с 13 процентами располагается коалиция правых партий «Свобода и прямая демократия» во главе с предпринимателем с японскими корнями Томио Окамурой, также критикующая помощь Украине.

Как отмечает Вадим Трухачев, на мнение граждан Чехии по Украине влияет не столько непрозрачность помощи Украине, сколько возмущение поведением украинских беженцев внутри страны. При этом эксперт указал на недовольство чешского общества коррупционными скандалами с участием нынешнего премьер-министра Петра Фиалы.

Когда идет «распиливание», это всегда влияет на общество. Фиала приходил как честный человек на фоне Бабиша с ворохом уголовных дел, а выясняется, что его министры тоже «пилят» Вадим Трухачев кандидат исторических наук

По мнению Трухачева, власти Чехии при участии других лидеров Запада попытаются помешать формированию коалиции противников помощи Украины. В качестве возможного варианта компромисса эксперт назвал правительство ANO с коалицией «Пиратской партии» и «Зеленых», поддерживающих помощь Украине.

Возможно ли прекращение чешской инициативы?

Вадим Трухачев скептически оценил вероятность полной остановки инициативы Чехии, предположив вместо этого ее существенное сокращение. По его мнению, Петр Павел сможет сохранить программу помощи, поскольку сохранит пост президента до 2028 года. Чехия является парламентской республикой, однако президент может блокировать законопроекты.

Полностью Чехия не перестанет собирать снаряды и не перестанет поставлять оружие, но ее вклад в это существенно уменьшится. Это будет некий компромисс между президентом Павлом и новым премьером, причем неважно, кто им будет — Бабиш или Гавличек Вадим Трухачев кандидат исторических наук

Эксперт также усомнился в возможности передачи программы помощи Украине в ведение НАТО. При этом он отметил, что роль Праги в снабжении Киева и ремонте техники ВСУ после победы ANO значительно снизится. Политолог указал на заявление Гавличека в ходе дебатов о приоритете интересов Чехии, а не Украины.