Советник главы ОП Украины Бевз: Мирного плана из 28 пунктов больше нет

Мирного плана из 28 пунктов, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа, больше нет. Такое заявление сделал советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Александр Бевз в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует», — сообщил он.

По его словам, план Трампа был полностью переработан, а ни одно замечание Киева не осталось без внимания. Бевз уточнил, что часть пунктов была полностью изъята, а часть изменена.

Мирный план США из 28 пунктов был представлен Киеву на прошлой неделе. Среди первичных условий — отказ Киева от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. Белый дом оказывает давление на Киев, чтобы соглашение было подписано к Дню благодарения, 27 ноября.

Ранее сообщалось, что украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных Киеву пунктов мирного плана.