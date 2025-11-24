Бывший СССР
В офисе Зеленского сообщили о полной переработке плана Трампа

Советник главы ОП Украины Бевз: Мирного плана из 28 пунктов больше нет
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Мирного плана из 28 пунктов, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа, больше нет. Такое заявление сделал советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Александр Бевз в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует», — сообщил он.

По его словам, план Трампа был полностью переработан, а ни одно замечание Киева не осталось без внимания. Бевз уточнил, что часть пунктов была полностью изъята, а часть изменена.

Мирный план США из 28 пунктов был представлен Киеву на прошлой неделе. Среди первичных условий — отказ Киева от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. Белый дом оказывает давление на Киев, чтобы соглашение было подписано к Дню благодарения, 27 ноября.

Ранее сообщалось, что украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных Киеву пунктов мирного плана.

